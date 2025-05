Capriles acusa al chavismo de buscar que elección del domingo sea "clandestina"

El opositor Henrique Capriles, candidato a diputado en Venezuela, acusó al chavismo de buscar que la elección regional y legislativa del próximo domingo sea "clandestina", al denunciar que falta información para los votantes.

"El Gobierno quiere que el próximo domingo esto sea una elección como clandestina, porque el Gobierno ha hecho todo lo contrario a lo que debería hacerse, que es dar información sobre las elecciones", señaló el dos veces aspirante presidencial a EFE durante un recorrido de campaña por la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

Capriles argumentó que en Venezuela "hay gente que todavía no sabe que hay elecciones" este fin de semana. "No han entregado boleta electoral, no pusieron los puntos de información, prácticamente no hay publicidad", afirmó.

"Lo que quieren -añadió- es que la gente no salga a votar, porque a lo que más miedo le tiene este Gobierno es al voto de los venezolanos".

El antichavista ha decidido acudir a las urnas, pese a la negativa de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) a participar en una votación que la oposición mayoritaria considera "precipitada, injusta y viciada" .

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este domingo que para el 25 de mayo habilitará un total de 15.736 centros de votación en los que habrá 27.713 mesas electorales.

El vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, informó que se ha cumplido con el 85 % del cronograma para estos comicios regionales y legislativos -que no ha sido publicado en la Gaceta Electoral- y que quedan pendientes el 40 % de las auditorías al sistema.

Quintero indicó que en las elecciones, a las que están llamados a participar 21.485.000 ciudadanos, se elegirán un total de 569 cargos, entre ellos 285 diputados al Parlamento, 24 gobernadores y 260 legisladores regionales.

Caracas / EFE