Candidatos de la alianza UNT-Unión y Cambio cerraron campaña con llamados a defender el voto y “hacer valer la mayoría opositora”

Los candidatos de la alianza entre Un Nuevo Tiempo (UNT) y Unión y Cambio (Unica) realizaron este jueves actividades de cierre de campaña en distintas zonas del país, intentando revertir los llamados a la abstención hechos por la líder de Vente Venezuela (VV), María Corina Machado y de otros dirigentes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Con caminatas y mensajes divulgados a través de las redes sociales, los abanderados del antichavismo insistieron en la necesidad de no “desperdiciar la herramienta del voto” este domingo 25 cuando se realicen las elecciones regionales y legislativas.

El aspirante a la gobernación de Miranda, Juan Requesens, se movilizó por distintas zonas de Petare en Caracas y subrayó que el chavismo y el Gobierno “saben que son minoría” en el país.

“Por eso nosotros en la calle tenemos que ratificar la mayoría que somos en la oposición (…) Vamos a seguir luchando, aunque este no ha sido un juego en condiciones iguales. Ellos tienen el árbitro, esconden la pelota y aumentan el marcador, pero yo tengo un compromiso de no dejarles esto a ellos. Miranda la vamos a pelear”, dijo Requesens.

El también ex preso político hizo un llamado a los funcionarios públicos de Miranda. “El domingo los esperamos. Recuerden que el voto es secreto”.

“La abstención es aliada de Maduro”

El candidato a diputado con la tarjeta de Unión y Cambio, Henrique Capriles Radonski, señaló que el “aliado más grande que tiene en este momento Nicolás Maduro es la abstención”.

Calificó de “clandestinas” tanto las elecciones como la campaña -que comenzó el pasado 29 de abril y se extendió por 22 días.

“Acá no ha habido propaganda, no hay ambiente de campaña electoral, más allá de la decepción de lo que sentimos los venezolanos. ¿Quién en el país no siente rabia y molestia después de lo que pasó el año pasado, cuando 8 millones votamos por Edmundo González? ¿Le vamos a dejar el camino libre a Maduro? ¿Se robaron las elecciones y dejamos esto así? ¿O hacemos sentir nuestra voz?”, acotó Capriles en horas de la noche durante una transmisión en vivo.

En exgobernador de Miranda dijo “respetar a la gente que no quiera votar”, aunque en este momento su objetivo es “alentar a los que si quieren hacerlo”.

“No es verdad que ya hay una elección donde ya se saben los resultados y ya se repartieron unos cargos. Quien se robó las elecciones el 28J fue Maduro, quien desconoció la soberanía popular fue Maduro, pero el derecho al voto es la voz”, puntualizó.

Capriles, quien fue expulsado de Primero Justicia (PJ), inscribió su candidatura con la tarjeta de Unica junto a otro grupo de opositores y en las últimas semanas recorrió distintos estados del país.

“El silencio frente a este gobierno no sirve para derrotarlo”, agregó.

Rosales: ganaremos de manera absoluta

Mientras, en el estado Zulia, el candidato a la reelección por UNT, Manuel Rosales cerró su campaña con una concentración en la avenida 15 de Sierra Maestra, en el municipio San Francisco.

El actual gobernador sostuvo que su partido cuenta con una estructura de organización electoral preparada para el domingo con testigos y comandos de centros de votación.

En el acto que contó con la presencia de seguidores y militantes de la organización -uno de los pocos cierres formales de la oposición que se observó este jueves en el país-, Rosales se mostró confiado en que los zulianos sí acudirán a votar.

“El otro cuento que quedó sepultado fue el de la abstención (…) Estoy seguro que el domingo se confirmará una vez más lo que dicen las encuestas. Ganaremos de manera absoluta”, dijo el mandatario regional.

Carvajal: no nos van a callar

Por su parte, la candidata a la gobernación de Monagas por UNT y Unión y Cambio, María Carvajal, participó en un encuentro con la militancia de las organizaciones este jueves, donde hizo un llamado a “salir a votar masivamente” este 25-M.

No nos han callado y no nos van a callar”, dijo Carvajal durante la actividad en la que estuvo acompañada del candidato a diputado de la AN, Luis Florido.

“Somos mayoría y tenemos que salir en la defensa de lo que nos pertenece”, agregó Carvajal.

Florido puntualizó la importancia de la participar y advirtió que todas las veces que la oposición ha decidido abstenerse “no ha dejado nada bueno”.

“¿Vamos a entregar los espacios que ya tenemos ganados? Pues nos negamos a rendirnos”, dijo el aspirante a parlamentario por UNT-Unica.

Caracas / Rodolfo Baptista