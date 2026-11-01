Usuarios reportaron fluctuaciones de electricidad en varias entidades de Venezuela

Usuarios de redes sociales reportaron el domingo fluctuaciones de electricidad e interrupciones en el servicios en ocho entidades de Venezuela.

De acuerdo con medios nacionales Distrito Capital, Carabobo, Miranda, Aragua, Lara, Falcón, Anzoátegui y Barinas fueron las zonas afectadas por la situación que se registró en la mañana.

La fluctuación eléctrica estuvo caracterizada por una pronunciada caída de tensión que, en diversos puntos, fue seguida de una subida repentina del voltaje, lo cual generó inquietud entre la población. En Carabobo se reportaron apagones por esta falla.

Hasta el momento, las autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no han emitido un comunicado para dar a conocer la causa de la avería.

Puerto La Cruz / Redacción Web