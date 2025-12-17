Canchunchú retomará la tradición aguinaldera con el gran parrandón del sector Los Mangos

La tradición aguinaldera de Canchunchú, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, se retomará en el gran parrandón del sector Los Mangos, que se realizará el próximo 29 de diciembre.

Alfredo Alvino, cronista de Canchunchú y promotor de la actividad, dijo que se trata de retomar una tradición que se enraizó localmente y llegó a atraer a cultores de Nueva Esparta y del resto de los municipios del estado Sucre.

Recordó la participación de cantantes de la talla de Rafael Montaño, Purita Reina y Gregorio Toussaint, que eran conocidos en la escena nacional.

Alvino señaló que este año cuentan con la conformación de unos 20 grupos de aguinalderos y es posible que se sumen más. Destacó que en el sector se realizaron 24 amaneceres navideños, pararon, pero intentan revivir el evento este 2025.

Aporte

Alvino aprovechó para anunciar la pronta inauguración del Centro de Documentación Los Mangos, que servirá para la consulta de estudiantes e investigadores locales, además de servir de sede para la realización de eventos académicos.

La estructura y su dotación es una donación de la familia Alvino, que esperan sirva para fomentar el estudio y la investigación en áreas como la historia local.

Agradeció a su hija y a su familia el esfuerzo que están haciendo y que será para atender a la comunidad carupanera.

Mario Pacheco, historiador local, dijo que apoyarán el proyecto del "maestro Alvino", junto con un grupo de amigos.

Dijo que desde el centro se trabajará en el asesoramiento de las comunidades, "porque estamos convencidos, más que nunca, de la necesidad de formación".

Sucre / Corresponsalía Carúpano