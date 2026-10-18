Cáncer de mama y de cuello uterino concentran hasta el 70 % de los diagnósticos en mujeres venezolanas

El cáncer de mama y el de cuello uterino representan hasta el 70 % de los diagnósticos oncológicos en la población femenina de Venezuela, informó Luis Ramos, director médico de la Sociedad Anticancerosa del estado Aragua, en una entrevista con Unión Radio. Según el especialista, el de mama ocupa el primer lugar, con 40 % de los casos, seguido del de cuello uterino, con 30 %.

En el marco del mes de concientización sobre esta enfermedad, Ramos instó a las mujeres a realizarse autoexámenes periódicos, consultas médicas especializadas y mamografías, como herramientas clave para detectar el cáncer a tiempo.

La Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), junto al Centro de Estadística y Matemática Aplicada de la Universidad Simón Bolívar, estima 85.503 nuevos casos de cáncer hasta el cierre de 2026, unos 234 diagnósticos diarios.

También proyecta 35.484 fallecimientos en el año, unos 97 por día, es decir, 42 muertes por cada 100 personas diagnosticadas.

Cifras de mama y cuello uterino

Para 2026, la SAV proyecta 9.354 casos de cáncer de mama y 4.080 muertes, con mayor frecuencia en mujeres de 45 a 54 años. En cuello uterino prevé 6.168 casos nuevos y 2.064 fallecimientos, sobre todo entre los 35 y 44 años. Juntos suman 15.522 diagnósticos. El estudio calcula además 1.928 casos de cáncer de cuerpo uterino y 1.375 de ovario.

Detección tardía y mortalidad al alza

En Latinoamérica solo el 20 % de las patologías oncológicas se detecta a tiempo, lo que incide en la mortalidad. En Venezuela, la proyección de decesos pasó de unos 33.000 en 2024 a más de 35.484 en 2026, es decir, 2.484 más.

Juan Saavedra, gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la SAV, aseguró que las estimaciones “no son un mapa final, constituyen una alerta para la acción colectiva”. Pidió sumar esfuerzos entre instituciones, médicos, empresas y sector público en tres pilares: educación, diagnóstico temprano con tratamiento oportuno e inversión en cáncer.

Caracas / Redacción Web