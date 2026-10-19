Explosión de un autotransformador provocó incendio en una subestación eléctrica en Barquisimeto

Un incendio se reportó este domingo 18 de octubre en la subestación eléctrica de El Manzano, al sur de Barquisimeto, estado Lara, informó El Impulso.

Por su parte, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) indicó en su cuenta de Instagram que el hecho ocurrió tras la explosión de un autotransformador de 100 MVA en esa instalación, en la parroquia Catedral del municipio Iribarren, y que desplegó maniobras técnicas.

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Bomberos del municipio Iribarren acudieron al lugar para sofocar las llamas.

Habitantes de la zona difundieron imágenes del fuego en redes sociales y expresaron su preocupación de que las llamas alcanzaran componentes clave de la infraestructura provocando apagones prolongados en El Manzano y sectores aledaños.

Barquisimeto / Redacción Web