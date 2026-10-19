Casa Lizcano’s incorpora a su menú La Doña, la arepa ganadora del As de la Arepa 2026 en Anzoátegui

Casa Lizcano’s, un restaurante de Barcelona, incorporó a su menú habitual la arepa La Doña, tras el éxito que tuvo en el As de la Arepa 2026. Con ella ganó el primer lugar en Anzoátegui y fue la arepa más vendida del país en esta edición.

En los 10 días de competencia, el local vendió 5.381 arepas y recibió cerca de 4.000 visitas, detalló su propietario, William Lizcano, en una rueda de prensa el pasado viernes 16 de octubre.

Compitió contra siete restaurantes de Lechería, fue el único de Barcelona y se midió con otros más de 60 establecimientos de siete ciudades del país. Hasta entonces solo servía parrilla y ahumados, y esta fue su primera vez con arepas.

Para acompañar la nueva oferta, el restaurante abre desde las 8:00 de la mañana con desayunos que incluyen La Doña. Está en la Plaza Rolando de Barcelona, junto a la Ermita del Carmen.

Qué lleva La Doña

La arepa va rellena de costillas de cerdo ahumadas en láminas, queso asado a las brasas, carne de res ahumada rebanada, que requiere unos dos días de proceso, y guasacaca de la casa.

Para competir, Lizcano buscó llevar los sabores de su cocina ahumada a la arepa, por lo que incorporó sus carnes propias.

“Históricamente la arepa nació en Barcelona, y nosotros con nuestro maravilloso equipo defendimos estas tierras que tanto queremos”, afirmó.

Menú y planes

La familia propietaria es oriunda del estado Táchira, y el restaurante suma a su oferta platos andinos como la pizca andina, el hervido, los pastelitos de yuca y los pasteles andinos.

Lizcano agradeció el apoyo recibido y anunció que planea presentar agrupaciones y shows los fines de semana.

Barcelona / Redacción Web