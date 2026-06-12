Canadá pactó 1-1 con Bosnia y Herzegovina en su debut en el mundial

La selección de Canadá pactó este viernes 1-1 con Bosnia y Herzegovina, en lo que fue su debut en la Copa del Mundo 2026, donde son anfitriones junto a México y Estados Unidos.

El encuentro se disputó en el BMO Field (también llamado Estadio de Toronto) y fueron los europeos quienes inauguraron el marcador al minuto 21, por intermedio de Jovo Lukic. Cyle Larin puso el empate al 78', para un conjunto canadiense que tuvo el control del balón pero careció de claridad en ataque.

Con la repartición de puntos, canadienses y bosnios quedan empatados en los primeros dos lugares del Grupo B, de manera provisional. Qatar y Suiza, sus rivales de zona, se enfrentarán el sábado 13 en el Levi's Stadium de California, Estados Unidos.

Descuidos

Los dos goles del partido llegaron luego de descuidos defensivos. Canadá comenzó inclinado hacia el arco rival, al punto de generar hasta tres tiros de esquina, pero los europeos hicieron valer su ventaja en altura y desecharon los intentos canadienses.

Esa misma diferencia de talla fue aprovechada por Bosnia y Herzegovina para su diana. En su primera llegada provocaron un córner y allí se cumplió una de las máximas del fútbol: dos cabezazos en el área terminan en gol.

Primero fue Sead Kolasinac el que peinó el balón hacia atrás tras una ejecución corta y Jovo Lukic remató de cabeza en el área chica para mover las redes. Vale acotar que el ariete estaba prácticamente solo y además el guardameta Maxime Crépeau tuvo una salida deficiente en su intento de cortar el centro.

En el primer tiempo los locales tuvieron hasta siete saques de esquina y algunos tiros libres en zona de peligro, pero nada de eso pudieron traducirlo en peligro real. Incluso por momentos lucían ansiosos con el balón, ante una defensa rival que estuvo ordenada y solvente.

Para el segundo tiempo se mantuvo la misma dinámica, pero los anfitriones ahora sí generaron ocasiones claras. Una de ellas fue un disparo que terminó rechazando Kolasinac en la línea de gol.

El estratega Jesse March hizo varias modificaciones, pero la que le dio resultado fue la penúltima, pues le dio ingreso a Larin. Solo dos minutos después de haber entrado, el atacante que jugó la temporada pasada en el Southampton movió las redes, a pase de Promise David.

Ya en esos momentos el cotejo era de ida y vuelta, pero no hubo más goles. Canadá tuvo otra oportunidad en los pies de Larin, aunque se encontró con el muro defensivo bosnio.

Siguiente jornada

Canadá volverá a la acción el próximo jueves 18 de junio, cuando se mida a Qatar en el BC Place de Vancouver. Mientras tanto, Bosnia y Herzegovina chocarán con Suiza en un duelo europeo a disputarse en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo