Caminata por la concienciación del autismo en Carúpano llamó la atención sobre los derechos de los niños

Carúpano, en el estado Sucre, marchó el viernes 10 de abril por la concienciación en torno al autismo, condición que toca de cerca a un importante número de familias de la zona de Paria.

Parientes y allegados se sumaron a la caminata, que inició en la plaza Bolívar y recorrió las calles Juncal y Carabobo, hasta llegar el Ateneo Luis Mariano Rivera.

Luis López, director del Centro de Atención Integral para la Población con Trastornos del Espectro Autista (Caipa), informó que la actividad busca crear conciencia en torno a la condición, y que quienes la presentan tienen derecho a la salud, a la educación y a la socialización. “Que no sean discriminados por nada ni por nadie”.

Actualmente, el Caipa, con sede en la urbanización Los Leones de Carúpano, atiende a unos 195 niños, distribuidos en los municipios Bermúdez, Arismendi, Andrés Mata, Valdez, Libertador, Andrés Eloy Blanco y Cajigal.

Fiesta

La acción se convirtió en una fiesta cultural, que congregó a público en general y a educadores y estudiantes del circuito escolar, con 10 instituciones: siete privadas y cuatro públicas, además del personal del resto de los circuitos que trabajan en las aulas integradas.

López agradeció el apoyo que reciben de las alcaldías de Paria y de las instituciones y empresas privadas, que colaboran de forma permanente.

Sucre / Yumelys Díaz