Cámara y alcaldía de Arismendi realizaron homenaje post mortem a joven militar fallecida en los terremotos

A ocho días de la tragedia que golpeó a siete estados del país, con los terremotos del 24 de junio, cada localidad vive el duelo con el pesar que causa la cantidad de personas fallecidas ya confirmadas, pero también a través del rostro de los locales que murieron en el primer momento.

San Juan de las Galdonas, población costera en el estado Sucre, es una de esa localidades, que este miércoles despidió a una de las suyas, la primer teniente e ingeniero químico oriunda de la localidad, Mariángel Moccó Brazón, quien perdió la vida durante los sismos.

El gobierno municipal de Arismendi y las autoridades de la cámara edilicia se trasladaron a la parroquia para acompañar a la familia de la joven militar, quien perdió la vida a consecuencia de lo ocurrido en el estado La Guaira, donde prestaba servicio.

Distinción

La cámara municipal de Arismendi otorgó la Orden Juan Bautista Arismendi, en su primera clase, post mortem a la joven, quien acumulaba méritos académicos y de servicio.

En el homenaje, los ediles señalaron que Mariángel dejó una huella imborrable en quienes la conocieron. “Fue ejemplo de resiliencia y fe pese a las dificultades”.

Sucre / Yumelys Díaz