Cámara municipal de Bermúdez realizó sesión especial por el Día nacional del Abogado

La cámara municipal de Bermúdez, en el estado Sucre, honró la labor de los abogados en su día, con una sesión especial que tuvo como oradora de orden a la juez provisoria del Tribunal Cuarto de Primera Instancia, Cledis Lilibeth González.

Ángel Toussaint, presidente del cuerpo edilicio, se refirió a los profesionales del derecho con palabras de respeto y admiración, por la gran responsabilidad que su labor conlleva. “Los concejales debemos trabajar en estrecha colaboración con ellos, son quienes nos orientan, instruyen y aclaran conceptos para que podamos elaborar correctamente nuestras ordenanzas municipales, por lo que es un placer honrarlos en este día tan especial”.

Discurso

La juez Cledis González señaló en su discurso que no hay República sin Ley y no hay Ley absoluta. “Hoy nos convoca el Derecho, pero nos unifica la Patria, nos une el compromiso de ser los garantes del templo de la ley”.

La jurista hizo un repaso en torno al sistema judicial venezolano y resaltó los logros alcanzados en este siglo, pero también los retos por venir, especialmente ahora cuando está planteada una reforma de la justicia penal en el país.

Destacó la figura del jurista Cristóbal Mendoza, nacido el 23 de junio de 1772, en cuyo honor se celebra en la fecha.

Nacimiento

Mendoza, nacido en Trujillo, fue un político y destacado abogado, además de ser el primer presidente de Venezuela tras la declaración de la Independencia en 1811.

Al acto asistieron el director general de la alcaldía, Luis Pláceres, en representación del alcalde Julio Rodríguez; la síndico procuradora, Mary Carolina Cordero y el cronista Ricardo Mata, entre otros.

Tanto González como un grupo de profesionales del Derecho recibieron reconocimientos por su labor.

Sucre / Corresponsalía