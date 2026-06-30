Cámara de Comercio de Carúpano donará insumos y propone plan integral para afrontar desastres

El presidente de la Cámara de Comercio de Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, Alejandro Prosperi, propuso este lunes, en una reunión de directorio del organismo empresarial, que se haga un plan integral que permita afrontar emergencias sísmicas en el municipio Bermúdez y en la zona de Paria.

El empresario, que participó en la reunión vía video conferencia, anunció que donarán palas, guantes, picos y otras herramientas, para poder tener un banco de estos insumos disponibles en caso de una emergencia.

A las acciones sumó el aporte de una planta eléctrica y equipos de Starlink, para ser usados en caso de necesidad.

Requerimiento

Cree que debe haber un ente que centralice la acción en momentos de sismos y se encargue de girar instrucciones en caso de necesidad.

Prosperi precisó que tanto la planta como el equipo satelital son indispensables para ayudar en la comunicación y evitar la desarticulación de tareas.

Enlace

Puso a la orden la institucionalidad de la Cámara de Comercio para articular acciones desde los consejos comunales, “en caso de que haya una falta de cabeza” y trabajar coordinadamente.

La intención, aclaró, es que se puedan entregar esos insumos a las comunidades organizadas en caso de desastres.

Al respecto, adelantó que ya tienen un enlace con el consejo comunal del sector Santa Rosa, donde se encuentran las instalaciones de la cámara y las fundaciones que forman parte de las empresas Prosperi

Sucre / Yumelys Díaz