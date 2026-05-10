Cámara de Bermúdez discutirá ordenanzas de municipalización de la economía y reforma de ejidos

La Cámara Municipal de Bermúdez, en el estado Sucre, discutirá en las próximas semanas -previa consulta en las comunas- las ordenanzas de economía municipal y de ejidos, como parte del impulso que se le quiere dar a la actividad productiva en la jurisdicción.

Ángel Toussaint, presidente de la instancia edilicia, explicó que la ordenanza de municipalización de la economía fue admitida esta semana y aprobada en una primera discusión.

“Esta es una ordenanza que viene a dinamizar sobre todo los trámites burocráticos en el tema económico; sobre todo en la parte de permisología, donde se van a simplificar los requisitos para la obtención de permisología”.

Dijo que están poniendo énfasis en los emprendedores y que viene a incentivar la inversión privada en el municipio, tomando en cuenta las fortalezas turísticas, agropecuarias y pesqueras.

Estímulo

Con relación a la reforma de la ordenanza de ejidos municipales, que incide en la actividad económica, porque Bermúdez no cuenta con abundantes terrenos municipales. “Los pocos que tenemos los tenemos que saber administrar”.

Precisó que se reformarán los procedimientos para la adquisición, en cuanto a quienes tienen años habitando ejidos como para quienes los que van a comprar los que tienen años solos.

Igualmente, se busca clasificar por zonas y dar ventajas a los inversionistas que quieran instalarse en el municipio con fines productivos.

“Para efectos de grandes inversiones necesitamos espacios, necesitamos terrenos, por lo que debemos clasificar los ejidos, debemos protegerlos, para los efectos de que se presenten oportunidades con empresas grandes que quieran desarrollar una actividad económica”.

Puntualizó que la idea es ofrecerles espacios donde pudieran desarrollarse. Paralelamente también se modificará el canon por territorios.

Sucre / Yumelys Díaz