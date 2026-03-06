Calzadilla: venta de gasolina de 97 octanos es arbitraria y sin lógica económica

El secretario general nacional del Movimiento Por Venezuela (MPV), Simón Calzadilla, cuestionó la comercialización de gasolina de 97 octanos en el país y afirmó que esta medida demuestra que en Venezuela se siguen tomando decisiones “de manera arbitraria, abusiva y sin lógica económica”.

El dirigente político señaló que desde hace pocos días algunas estaciones de servicio comenzaron a vender únicamente gasolina de 97 octanos, cuyo pago debe realizarse en dólares en efectivo. En ese sentido, criticó que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) haya iniciado la venta de este combustible sin ofrecer información previa ni aclarar las condiciones para los usuarios.

Calzadilla también se preguntó por qué no se expenden los dos tipos de gasolina en una misma estación de servicio, tal como ocurría tradicionalmente en el país. Asimismo, cuestionó que se obligue a pagar en divisas cuando la moneda oficial sigue siendo el bolívar y la mayoría de los venezolanos recibe sus ingresos en moneda nacional.

El dirigente igualmente puso en duda el precio del combustible, al considerar que no existe una lógica económica que justifique que la gasolina de 97 octanos cueste el doble que la de 95, pese a que solo la supera por dos puntos de octanaje. Ante esta situación, pidió al Gobierno abrir un proceso de consulta y debate sobre el esquema de comercialización del combustible para evitar abusos contra consumidores y estaciones de servicio.

Caracas / Redacción web