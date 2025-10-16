Cabello: Nobel de la Paz fue producto de una “negociación” para entregar riquezas energéticas del país

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que el Nobel de la Paz otorgado a la dirigente de Vente Venezuela (VV), María Corina Machado, fue “comprado” y producto de una “negociación” cuyo objetivo era entregar “riquezas energéticas” del país a cambio del galardón.

Durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando, Cabello señaló al empresario noruego-venezolano, Leonardo Halvorssen Mendoza, quien encabeza el Oslo Freedom Forum, de hacer lobby con el comité del premio Nobel, para que Machado resultara beneficiada.

“Halvorssen Mendoza quiere entrar en el negocio del gas y ve en María Corina Machado la única oportunidad para obtenerlo fácil en Venezuela”, afirmó el también ministro de Interior, Justicia y Paz.

Pronunciamiento

Esta es la primera vez que algún funcionario gubernamental se pronuncia desde que el pasado viernes 10 de octubre, se anunciara en Oslo, Noruega, la adjudicación del reconocimiento a la líder opositora.

Puntualizó Cabello que la paz no “podía ser comprada” con dinero. “La paz no se compra, pero hay gente que compra premios de la paz, son premios que se compran como si fueran un par de zapatos”, dijo.

Asimismo, señaló que la dirigente dedicó el galardón al presidente de EE.UU., Donald Trump, para “evitar represalias”, ya que este último aspiraba al mismo reconocimiento.

Conversaciones

Cabello agregó que las “conversaciones” sobre este premio comenzaron en 2024, cuando sus principales promotores fueron Marco Rubio, Rick Scott y Mike Waltz, “quienes en su momento creían que Trump iba a perder la presidencia y apostaron a fortalecer a Machado para tener una operadora en Venezuela”.

“La verdad es que (Machado) fue tendencia (en redes) por la mala jugada que le hizo a Trump y a los magas. También por el rechazo que ha recibido de importantes personalidades del mundo, por los memes que le hicieron y por la lluvia de críticas que todavía le llueven”, puntualizó

Caracas / Redacción Web