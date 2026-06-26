Cabello: hay más de 100 edificios colapsados y 70.000 familias afectadas en La Guaira

Un severo impacto material registran las zonas costeras de Venezuela tras los dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el pasado miércoles.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó que al menos 100 edificaciones colapsaron en La Guaira, el estado más afectada por los movimientos telúricos y donde las operaciones aeroportuarias se encuentran temporalmente suspendidas.

Durante una alocución transmitida Venezolana de Televisión (VTV), el funcionario advirtió sobre la magnitud de la emergencia al señalar que los daños civiles comprometen el entorno de unas 70.000 familias en la entidad costera. De acuerdo con el reporte oficial, los sectores de Caraballeda y Catia La Mar concentran los mayores niveles de destrucción.

La contingencia también ha paralizado la principal puerta de entrada aérea del país. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar permanece inoperativo debido a los daños estructurales derivados de los sismos, afectando la conectividad nacional e internacional.

Refuerzo de la seguridad

Ante la gravedad de la situación, Cabello anunció que a partir de este viernes el contingente de seguridad aumentará de 4.200 a 11.500 efectivos.

El dispositivo especial de contingencia estará integrado por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Guardia Nacional, el Ejército y los cuerpos policiales.

Según las autoridades, el objetivo de este despliegue masivo es resguardar la infraestructura, dar apoyo logístico a los afectados y garantizar el orden público en las comunidades damnificadas mientras se evalúan de forma exhaustiva los daños materiales.

Caracas / Redacción Web