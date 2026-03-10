Cabello: Detenido el presunto asesino de un periodista tras investigación

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este martes de la detención del presunto asesino del periodista Walter Jaimes, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 1 de marzo en un sector del estado Mérida (oeste), y aseguró que el caso ya está "aclarado".

En un acto en esa región de los Andes venezolanos, Cabello indicó que Jaimes fue asesinado por "un tema personal" y que, según las cámaras de seguridad de la región, el periodista andaba en una motocicleta roja junto con "el asesino".

También indicó que están detenidos otros "responsables", sin especificar qué tipo de participación tuvieron en el caso, e insistió en que "están muy claras" las causas del asesinato, así como los antecedentes, gracias a una investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Más detalles

El ministro rechazó que haya vinculación con algún funcionario del Gobierno, como, señaló, aseguraron "los palangristas (periodista que recibe pago ilícito)".

"Ese asesinato ya está resuelto policialmente, con las razones muy claras, nosotros esperamos que los palangristas sean capaces de rectificar", expresó.

El funcionario, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), lamentó el asesinato y se solidarizó con la familia del periodista.

Denuncia

Hace una semana, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) indicó en X que Jaimes, periodista del municipio Tovar en Mérida, estuvo "desaparecido desde el sábado" pasado y su cuerpo fue localizado un día después "sin documentación y con el rostro golpeado y quemado, lo que impidió su identificación inmediata".

El jueves, el SNTP informó que las autoridades acordaron exhumar el cadáver del periodista con el fin de hacer "nuevos exámenes médico-forenses para corroborar elementos claves del caso".

Este mismo martes, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) exigió a las autoridades esclarecer las causas de la muerte de la periodista Yolimar Hidalgo que, de acuerdo a medios locales, fue hallada sin vida en una casa en el estado Aragua (norte).

Caracas / EFE