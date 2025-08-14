Cabello desestima acusación de EEUU sobre incautación de 700 millones de dólares en bienes

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, desestimó este miércoles 13 de agosto la acusación de Estados Unidos de incautaciones sobre más de 700 millones de dólares en activos al presidente Nicolás Maduro, a quien la Administración de Donald Trump le impuso una recompensa por presuntos nexos con el narcotráfico.

«Que sancionan, que le están quitando, que si le quitaron bienes y casas y aviones a Nicolás en Estados Unidos. Ellos dicen que a mí también me bloquearon las cuentas, qué cuentas, cuentas por pagar será que tengo yo. La cuenta de Youtube, ah sí, la cuenta de Youtube me la bloquearon, es verdad», ironizó el líder chavista en su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) calificó de «estúpidos» a los funcionarios de Estados Unidos sobre esta información.

«Quien conoce a Nicolás, es el mismo Nicolás de toda la vida. Yo tengo apenas 27 años conociéndolo y es el mismo, no ha cambiado, no ha traicionado al comandante Hugo Chávez, ha aguantado todas las presiones de los gringos», añadió.

Caracas / EFE