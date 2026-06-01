Dua Lipa y Callum Turner se casaron en una ceremonia íntima en Inglaterra

El mundo del pop y el cine británico ha quedado completamente sorprendido. La superestrella de la música, Dua Lipa, y el reconocido actor Callum Turner han dado el "sí, quiero" en una íntima boda civil celebrada en un registro de la ciudad de Londres, según informaron portales internacionales de espectáculos y la cadena Venevisión.

De acuerdo con Ocean Drive, la pareja, que ha consolidado su romance bajo el constante foco de la prensa global, optó por un enlace de bajo perfil en la capital británica, pero este es solo el inicio. Fuentes cercanas a los recién casados revelaron que este matrimonio es el preludio de una fastuosa celebración nupcial que durará tres días y tendrá como escenario el territorio italiano, donde se espera la asistencia de grandes celebridades de la industria.

Como era de esperarse, la intérprete de éxitos como "Houdini" e "Illusion" no dejó indiferente a nadie con su elección estilística. La crítica de moda y los principales tabloides del entretenimiento han elogiado su propuesta, que combinó una elegancia clásica con el toque vanguardista que la caracteriza.

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Para su gran día en Londres, Dua Lipa deslumbró con un traje de falda blanco hecho totalmente a medida por la exclusiva casa de alta costura Schiaparelli. El sofisticado conjunto fue complementado con guantes blancos y un imponente sombrero de ala ancha, diseñado por el célebre sombrerero Stephen Jones, coronando un look nupcial que ya se perfila como uno de los más icónicos del año.

Por su parte, Callum Turner lució impecable para la ocasión, consolidándose junto a la cantante como una de las parejas más poderosas, estables y magnéticas del entretenimiento actual.

Los fanáticos ya están expectantes por los detalles y los espectaculares vestuarios que deparará la gran fiesta en Italia.

Londres/ Redacción Web