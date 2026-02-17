Brasil certifica favoritismo al vencer a Paraguay mientras Argentina iguala con Venezuela

La selección de Brasil certificó este lunes su favoritismo en el Sudamericano Femenino Sub-20 al vencer por 1-3 a su similar de Paraguay, mientras que la también aspirante Argentina tuvo un inicio titubeante al empatar 2-2 ante Venezuela.

Brasil, que en la última fecha de la fase de grupos perdió por primera vez ante Argentina en seis duelos en este tipo de torneos, ganó con autoridad ante la selección anfitriona el duelo del hexagonal final, gracias a los goles de Nogueira a los 4 minutos, Giselle a los 17 y Tainá a los 63. Por la Albirroja descontó Alison Bareiro en el minuto 60 al transformar un penalti en gol.

Con el triunfo, la Verdeamarela, que ha ganado las diez ediciones que se han completado de este campeonato, se sacudió las dudas que surgieron tras la histórica victoria de Argentina en la primera fase.

Igualdad

La Albiceleste, precisamente, jugó a segunda hora y no pudo sostener los dos goles de ventaja que tuvo ante la Vinotinto hasta el minuto 75.

Las argentinas se adelantaron a los 50 minutos cuando la presión alta rindió frutos y provocaron el error en salida de las venezolanas, lo que derivó en el gol de María Altgelt.

En el minuto 61, la goleadora Kishi Núñez anotó la segunda diana con la misma fórmula: presión alta que causó un grave fallo de la portera Gilary Díaz.

Reacción de La Vinotinto

Pero la Vinotinto no bajó los brazos e igualó las acciones con sendos goles de Anggely Múñoz y Gellinott Reyes a los 75 y 86 minutos, respectivamente, y gracias a dos precisas asistencias de la ‘10’ caribeña, Ailing Herrera.

La jornada finalizó con el triunfo 0-1 de Ecuador ante Colombia, en el papel otra de las selecciones llamadas a animar esta instancia decisiva, con el gol de Rosa Flores a los 65 minutos.

El Sudamericano Sub-20, que reparte 4 cupos al mundial de la categoría de Polonia en septiembre próximo, continuará el jueves con los partidos Colombia-Brasil, Venezuela-Paraguay y Argentina-Ecuador por la segunda fecha del hexagonal final.

Asunción / EFE