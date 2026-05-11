Bono del Día de las Madres que recibieron docentes equivale a 0,02 dólares

El gremio docente venezolano recibió el viernes 8 de mayo un bono especial por el Día de las Madres junto al pago de la primera quincena del mes. Sin embargo, lejos de generar celebración, el monto depositado provocó indignación y nuevas críticas contra la política salarial del Ejecutivo nacional.

El bono fue acreditado por un monto de 12,50 bolívares, equivalentes a aproximadamente 0,02 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), ubicada en 499,86 bolívares por dólar.

Docentes y trabajadores del sector educativo calificaron el pago como una “humillación” frente a la crisis económica y las condiciones salariales que enfrenta el gremio desde hace años. En redes sociales, numerosos educadores cuestionaron que el bono no alcanza para cubrir ni un pasaje urbano o un producto básico.

La bonificación fue dirigida especialmente a docentes madres, aunque distintos reportes reflejaron molestia generalizada entre trabajadores activos y jubilados del sistema educativo.

El rechazo ocurre pocos días después del anuncio realizado por Delcy Rodríguez sobre el llamado “ingreso mínimo integral”, que elevó los bonos entregados a trabajadores públicos pero mantuvo congelado el salario mínimo en 130 bolívares mensuales.

La decisión volvió a reactivar las críticas de sindicatos, pensionados y trabajadores públicos, quienes insisten en que el Ejecutivo sustituye aumentos salariales reales por bonificaciones sin incidencia en prestaciones, vacaciones o jubilaciones.

“Lo que queremos es salario y pensiones”, reiteraron ciudadanos consultados por distintos medios, cuestionando que los ajustes continúen realizándose principalmente mediante bonos discrecionales.

El malestar también se extendió entre jubilados y pensionados, sectores que denuncian que los ingresos siguen siendo insuficientes para cubrir alimentación, medicamentos o servicios básicos en medio del deterioro económico.

Desde hace varios años, gremios docentes y organizaciones sindicales mantienen protestas y reclamos por mejoras salariales, asegurando que los ingresos del sector educativo se encuentran entre los más golpeados de la administración pública venezolana.

Caracas / TalCual