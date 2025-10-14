Bomberos trabajan en el rescate de 14 cuerpos tras inundación en una mina en Bolívar

Un grupo de bomberos trabaja este martes en el rescate de los cuerpos de 14 mineros que fallecieron tras una inundación producto de las fuertes lluvias en el estado Bolívar, dijeron a EFE autoridades locales.

Los Bomberos del municipio de Roscio precisaron que continúan con las labores de extracción de agua, tal como informaron este lunes, cuando reportaron que se inició un operativo para el rescate de los mineros "fallecidos por inmersión" en la localidad de El Callao.

"Se inicia como primera fase los trabajos de achique de todos los pozos del sector para disminuir el nivel de agua, para posteriormente evaluar labores de rescate", indicó el cuerpo de bomberos en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el partido opositor Voluntad Popular (VP) lamentó este martes la muerte de 14 personas tras el "derrumbe de una mina" debido a las "fuertes lluvias".

"Enviamos nuestro pésame a sus familiares y amigos, y nos solidarizamos con todos los afectados por las lluvias", expresó VP en su cuenta de X.

La ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, informó el pasado jueves que el país ha registrado un 300 % más de lluvias de lo esperado durante 2025 que han afectado a más de 7.000 familias y que adjudicó a la crisis climática.

Las lluvias, que comenzaron a finales de junio, han dejado daños en gran parte del oeste venezolano, que abarca, entre otras, las regiones de Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida, Portuguesa y Guárico.

Caracas / EFE