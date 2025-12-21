Bomberos de Tunapuy recibieron taller para actualizar protocolos de atención de pacientes con traumas

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Tunapuy, municipio Libertador del estado Sucre, realizaron un curso de Avances en atención del paciente con trauma, una iniciativa de formación técnica dirigida a los profesionales del rescate de la región.

La acción tiene como finalidad, de acuerdo a la información emitida por el organismo, elevar los estándares de respuesta ante emergencias y garantizar una atención prehospitalaria de primer nivel.

La capacitación estuvo bajo la dirección de Jean Pierre Alfonsi, reconocido especialista del área, cuya experiencia permitió a los asistentes actualizarse en los protocolos internacionales más recientes para el manejo de pacientes en estado crítico.

El evento contó con el apoyo de la Policlínica Carúpano.

Vanguardia

El coronel (B) Euclides Pastrano, comandante del Cuerpo de Bomberos de Tunapuy, destacó la relevancia de estas alianzas estratégicas para el beneficio de la comunidad.

“Nuestra prioridad es y siempre será el bienestar de los ciudadanos. A través de este curso, no sólo capacitamos a nuestros funcionarios, sino que renovamos nuestro compromiso de servicio y entrega hacia el pueblo de Tunapuy y zonas adyacentes”, afirmó.

Durante la jornada se actualizaron protocolos, como el manejo inicial del trauma y estabilización en el sitio del suceso.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano