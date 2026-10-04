Caribes contó con la incorporación de Liarvis Breto durante la práctica dominical (+Fotos)

Caribes de Anzoátegui cumplió este domingo su décima tercera jornada de pretemporada en las instalaciones del estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz, contando con la incorporación del lanzador Liarvis Breto.

Eduardo Medina, integrante del departamento de prensa de La Tribu Oriental, informó que La sesión estuvo enfocada en labores de fortalecimiento y acondicionamiento físico en el gimnasio, además de práctica de bateo.

Reanudación de actividades

Las actividades de pretemporada se reanudarán mañana a partir de las 3:00 p.m. en el escenario conocido como el Paraíso del Béisbol.

Caribes debutará el 13 de octubre en la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) cuando reciba a Tigres de Aragua en su Choza.

Puerto La Cruz / Redacción Web