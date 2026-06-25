Bolivia le desea una "pronta recuperación" a Venezuela tras sismos

El Gobierno de Bolivia expresó este miércoles su solidaridad con Venezuela y e hizo votos por la «pronta recuperación» de las personas afectadas, después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos este miércoles en la zona central del país caribeño.

La Cancillería boliviana manifestó en un comunicado la «solidaridad» del país «con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela» ante los sismos.

«En estos momentos de dificultad, el Estado Plurinacional de Bolivia acompaña fraternalmente al pueblo venezolano y expresa sus más sinceros deseos por la pronta recuperación de las personas afectadas, así como por el restablecimiento de las zonas impactadas por este desastre natural», señaló el ministerio boliviano de Exteriores.

El país andino también hizo votos «por el éxito de las labores de búsqueda, rescate, asistencia y recuperación» efectuados por las autoridades venezolanas y transmitió «sus sentimientos de consideración, cercanía y apoyo al pueblo hermano de Venezuela».

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Los movimientos causaron grandes afectaciones en Caracas, donde han colapsado edificios mientras otros han sufrido distintos daños materiales, según constató EFE.

Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

La Paz / EFE