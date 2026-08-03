Perú expulsa a tres venezolanos vinculados al Tren de Aragua tras cumplir condena

Varios ministros de Perú supervisaron la expulsión del país de tres ciudadanos venezolanos vinculados a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, tras cumplir sus condenas por tenencia ilegal de armas en territorio peruano.

Los venezolanos identificados por sus alias Catire, Rody y Rafa fueron expulsados a Venezuela, después de cumplir ocho años de condena en Perú por tenencia ilegal de armas, en una operación conjunta liderada por la División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú, según informó el Ministerio del Interior.

Desde el Grupo Aéreo Nº 8, ubicado en la vecina provincia del Callao, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó en rueda de prensa que habían puesto naves militares a disposición del Ministerio del Interior para "expulsar a estos avezados delincuentes", pero también para cumplir una misión humanitaria de repatriar a los peruanos que han sido víctimas del terremoto sufrido en Venezuela en junio pasado. A su vez, el canciller peruano, Carlos Espá, comentó que un juez peruano decidió la expulsión de los implicados para "evitar que los peruanos estén expuestos al peligro que representan" por su vínculos con la banda transnacional Tren de Aragua.

Satisfacción

En ese sentido, Espá manifestó su satisfacción de que la cancillería haya reabierto los servicios consulares en Venezuela, después de haber estado suspendidos desde 2024 cuando cortó relaciones con el Gobierno del entonces mandatario Nicolás Maduro y reconoció al opositor Edmundo González como el ganador de las elecciones presidenciales de ese año.

"El más peligroso fue liberado porque cumplió su condena, pero tiene que responder a la justicia venezolana, felizmente al abrir los servicios consulares, hemos procedido a cumplir con la orden de expulsión del juez para que se vaya a Venezuela", indicó el canciller.

Espá precisó que la nave traerá de vuelta a Perú a los connacionales que están en "una situación difícil" en Venezuela, tras el devastador terremoto que ha dejado más de 5.500 fallecidos.

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, declaró a la prensa que la Policía Nacional y la división de Migraciones han permitido el traslado de los tres expulsados y que se van a encargar de su custodia hasta entregarlos a las autoridades venezolanas.

Intención gubernamental

Astudillo aseguró que el Gobierno peruano tiene que "deportar a más indeseables" y que en las próximas horas se continuará con "el proceso de expulsión de criminales en nuestro país".

El ministro dijo que los expulsados tienen las alertas correspondientes para que no vuelvan a ingresar al país, dado que cuentan con órdenes de captura en su contra.

En tanto, el titular de Defensa aseguró que las Fuerzas Armadas de Perú procederán a custodiar los pasos fronterizos para impedir el retorno de criminales al territorio peruano, nación en la que viven más de 1,6 millones de venezolanos como resultado de la ola migratoria de los últimos años.

Lima / EFE