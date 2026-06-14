Billo’s Caracas Boys reúne nuevamente a las grandes estrellas latinas en “Legendarios Vol. 2”

La otquesta Billo’s Caracas Boys vuelve a hacer historia con el lanzamiento de “Legendarios Vol. 2”, una producción musical que reúne a grandes exponentes de la música latina en un recorrido por los clásicos que han acompañado a generaciones enteras.
Según una nota de prensa, Con una propuesta fresca, moderna y profundamente fiel al legado del maestro Billo Frómeta, este álbum presenta colaboraciones de lujo junto a reconocidas figuras internacionales como Fonseca, Olga Tañón, Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, Kinito Méndez, Tito Nieves, Willy Chirino, Iván Villazón, Peter Manjarrés, Roberto Blades y los venezolanos Nelson Arrieta, Luis Fernando Borjas y Ronald Borjas.
“Legendarios Vol. 2” fusiona salsa, merengue, vallenato, bolero, cumbia, guaracha y música tropical en una producción que celebra la identidad musical latinoamericana y reafirma la vigencia de Billo’s Caracas Boys como una de las agrupaciones más importantes de todos los tiempos.
El fondo sonoro, por supuesto, lo pone la Billo’s, acompañado del corazón y la visión del nieto del maestro, Adrián Frómeta, quien lidera este ambicioso proyecto de una orquesta con más de 100 producciones discográficas y más de 85 años de historia musical.
La producción musical estuvo a cargo de Mauricio Silva, Remil Renna y Víctor Pabón, quienes, junto a Adrián Frómeta, continúan llevando el legado de Billo’s a otro nivel desde la ciudad de Miami, Florida.
Este nuevo capítulo musical se desarrolla de la mano de JN Music Group, sello liderado por los hermanos Juan Hidalgo y Nelson Estévez, quienes suman otro importante logro a su prestigioso catálogo musical.
Cabe destacar que el primer volumen de la serie “Legendarios”, realizado en honor al maestro Billo, obtuvo la primera nominación al Latin Grammy® en la historia de la orquesta, marcando así un hito para una agrupación que continúa trascendiendo generaciones.
“Es un honor contar con este segundo álbum en nuestro catálogo, junto a grandes estrellas latinas de primer nivel rindiendo homenaje al maestro Billo, dominicano de nacimiento y venezolano de corazón, por esa razón estamos convencidos de que este nuevo álbum será del agrado de todos los billómanos”, expresó Juan Hidalgo, presidente de JN Records.
Caracas / Redacción Web