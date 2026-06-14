Billo’s Caracas Boys reúne nuevamente a las grandes estrellas latinas en “Legendarios Vol. 2”

La otquesta Billo’s Caracas Boys vuelve a hacer historia con el lanzamiento de “Legendarios Vol. 2”, una producción musical que reúne a grandes exponentes de la música latina en un recorrido por los clásicos que han acompañado a generaciones enteras.

Según una nota de prensa, Con una propuesta fresca, moderna y profundamente fiel al legado del maestro Billo Frómeta, este álbum presenta colaboraciones de lujo junto a reconocidas figuras internacionales como Fonseca, Olga Tañón, Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, Kinito Méndez, Tito Nieves, Willy Chirino, Iván Villazón, Peter Manjarrés, Roberto Blades y los venezolanos Nelson Arrieta, Luis Fernando Borjas y Ronald Borjas.

“Legendarios Vol. 2” fusiona salsa, merengue, vallenato, bolero, cumbia, guaracha y música tropical en una producción que celebra la identidad musical latinoamericana y reafirma la vigencia de Billo’s Caracas Boys como una de las agrupaciones más importantes de todos los tiempos.

Acompañamiento

El fondo sonoro, por supuesto, lo pone la Billo’s, acompañado del corazón y la visión del nieto del maestro, Adrián Frómeta, quien lidera este ambicioso proyecto de una orquesta con más de 100 producciones discográficas y más de 85 años de historia musical.

La producción musical estuvo a cargo de Mauricio Silva, Remil Renna y Víctor Pabón, quienes, junto a Adrián Frómeta, continúan llevando el legado de Billo’s a otro nivel desde la ciudad de Miami, Florida.

Este nuevo capítulo musical se desarrolla de la mano de JN Music Group, sello liderado por los hermanos Juan Hidalgo y Nelson Estévez, quienes suman otro importante logro a su prestigioso catálogo musical.

Serie musical

Cabe destacar que el primer volumen de la serie “Legendarios”, realizado en honor al maestro Billo, obtuvo la primera nominación al Latin Grammy® en la historia de la orquesta, marcando así un hito para una agrupación que continúa trascendiendo generaciones.

“Es un honor contar con este segundo álbum en nuestro catálogo, junto a grandes estrellas latinas de primer nivel rindiendo homenaje al maestro Billo, dominicano de nacimiento y venezolano de corazón, por esa razón estamos convencidos de que este nuevo álbum será del agrado de todos los billómanos”, expresó Juan Hidalgo, presidente de JN Records.

Caracas / Redacción Web