Belén Fest 2026 buscará revalorizar tradición del pesebre en El Tigre

La Diócesis de El Tigre, en el estado Anzoátegui, se prepara para celebrar la primera edición del Belén Fest 2026, entre los días 4 y 5 de diciembre.

El encuentro reunirá en competencia a diferentes colegios de la ciudad con la realización de pesebres, teniendo como objetivo renovar la fe y rescatar esta tradición navideña propia de los hogares venezolanos.

Lino Rojas, miembro de la comisión organizadora, subrayó que más allá de un evento comercial, será una oportunidad de encuentro y sinodalidad para los jóvenes estudiantes de bachillerato principalmente, en la que se mostrará la creatividad de cada grupo participante al representar el nacimiento de Jesucristo.

"Y hay varias premiaciones, se incluirán otros renglones como dramatización y cuentos, elaboración de dulces y cantos", agregó Rojas.

En la planificación también apoyan la directiva del Colegio San Antonio junto con el Centro de Desarrollo de Calidad Educativa (Cdce) del municipio Simón Rodríguez y la Coordinación de Supervisiones.

Norma Sánchez, directora del Colegio San Antonio, apuntó que alrededor de 90 instituciones educativas están llamadas a ser parte de la actividad, que tendrá lugar en el Centro Comercial San Remo Mall, de 9:00 am a 7:00 pm.

Convocatoria

A su vez, María Páez de Barrios, también integrante de organización, extendió la convocatoria a la comunidad de emprendedores locales para que se incorporen con el alquiler de sus stands y promocionen sus productos durante las jornadas del festival. "Y así tendremos una feria muy recreativa para esos dos días", aseveró.

Rescate de identidad

Fray Juan Francisco Moreno, presidente del Belén Fest, reiteró que buscan revalorizar las costumbres navideñas características del país con especial énfasis en la identidad del sur de Anzoátegui.

Explicó que por esta razón la parte posterior del logo del evento refleja la fachada de la Catedral de El Tigre con una estrella, símbolo de esperanza, y las figuras de la sagrada familia, que evocan la comunidad indígena Kariña, asentada en la zona.

"El pesebre es lo más venezolano que existe en la Navidad nuestra, entonces eso es lo que queremos rescatar y qué mejor puente de comunicación para la esperanza que sean los niños y los jóvenes", sentenció Marcano.

El Tigre / Damary Díaz