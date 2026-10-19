OVP denuncia la muerte de un privado de libertad enfermo en El Marite

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este lunes 19 de octubre sobre el fallecimiento de Jaime Alirio Vásquez Saldarriaga, de 68 años de edad, en el Centro de Formación Hombre Nuevo Francisco Delgado, antiguo retén de El Marite, en el estado Zulia.

De acuerdo con la ONG, Vásquez padecía VIH y cirrosis hepática, entre otras afecciones, y no recibió la atención médica adecuada durante el tiempo de su privación de libertad.

«Su muerte se registra en un penal que alberga a más de 1.100 presos, pese a tener capacidad para 659, lo que representa un hacinamiento superior al 66,9%. A esta situación se suman las denuncias de mala alimentación, condiciones de reclusión inhumanas y falta de atención médica», señaló la organización a través de su cuenta en X.

🚨 #OVPDenuncia | Siguen muriendo internos por falta de atención médica.



Jaime Alirio Vásquez Saldarriaga, de 68 años, murió en octubre mientras se encontraba recluido en el Centro de Formación Hombre Nuevo Francisco Delgado, antiguo retén de El Marite, en el estado #Zulia.… pic.twitter.com/UUwhEAeuyz — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) October 19, 2026

Negligencia y hacinamiento

El observatorio recalcó que la permanencia de personas con enfermedades graves bajo la custodia del Estado, sin la garantía de atención médica integral, constituye una exposición a complicaciones de severidad letal. «En el caso de quienes viven con VIH, negarles el tratamiento antirretroviral puede convertirse en una sentencia de muerte», enfatizó.

Asimismo, la ONG increpó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo por la falta de investigaciones y por su silencio ante el caso. Del mismo modo, señaló la responsabilidad del Ministerio para el Servicio Penitenciario en el deber de protección a la salud y a la vida de la población reclusa.

«Los presos no están condenados a morir por falta de atención médica. Exigimos que se investiguen las circunstancias de este fallecimiento y se garantice atención médica oportuna a todas las personas privadas de libertad en Venezuela», concluyó la representación del OVP.

Caracas / Redacción web