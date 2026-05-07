Basurero improvisado afecta a estudiantes y vecinos en Campeche

Habitantes de la comunidad de Campeche, en Cumaná, estado Sucre, junto con representantes del Centro Educativo Gran Mariscal de Ayacucho, denunciaron las afectaciones que ha generado un basurero satélite, ubicado a un costado de la institución educativa.

Según los vecinos, la acumulación de desechos sólidos se ha agravado debido a las irregularidades en el servicio de aseo urbano, situación que ha provocado problemas de salud en niños, adultos mayores y residentes de la zona.

Enfermedades y quema de basura

Anaís Brito, una de las afectadas, explicó que habitantes de sectores cercanos utilizan el terreno adyacente a la escuela para arrojar basura, ya que los camiones recolectores no transitan regularmente por el sector.

“Tenemos muchas personas enfermas, niños y adultos mayores con asma. Aquí la situación se ha vuelto complicada porque constantemente queman la basura”, expresó.

Asimismo, detalló que la comunidad cuenta con un camión recolector obtenido a través de la comuna Somos Todos, pero actualmente se encuentra paralizado por falta de combustible.

“Antes le daban 80 litros de gasolina y ahora solo 20. ¿Qué hace un camión con eso? Apenas alcanza para venir desde la estación de servicio hasta Campeche”, afirmó.

Por su parte, Lourdelys Urrieta, representante de uno de los estudiantes, señaló que el humo generado por la quema de desperdicios afecta directamente las actividades escolares.

“Muchas veces tenemos que buscar a los niños antes de la hora de salida porque prenden la basura y todo el humo entra a la escuela”, comentó.

Ante esta situación, vecinos y representantes exigieron a las autoridades una solución inmediata al problema, asegurando que llevan más de cuatro meses enfrentando esta realidad.

Cumaná / Lino Castañeda