Basura en El Tejar afecta la vialidad de la zona

Trabajadores de la bomba PDV El Tejar, ubicada en la Troncal 9 del municipio Píritu, estado Anzoátegui, denunciaron la acumulación de basura cerca del lugar. Consideran que los desperdicios suponen un peligro para los conductores que frecuentan la arteria vial.

Así lo describe Sergio Liberale, encargado, quien explica cómo este problema dificulta el paso de las gandolas de combustible. Además, mencionó que, producto de un asfaltado reciente, eliminaron unos reductores de velocidad cercanos, lo que a su parecer aumenta el riesgo de un accidente debido a la acumulación de desechos.

“El problema es producto de los buhoneros que dejan la basura que generan frente a la bomba. Se ha hablado con la alcaldesa para ver si impone multas pero no llega a nada”, explicó Liberale.

José Chique, bombero, explicó que “el asunto lleva ocho años, dos alcaldes y el mismo problema”. También señaló que se propuso montar cámaras para sancionar a las personas, pero no fue escuchado.

Aunque se trató de entrevistar a los vendedores informales frente a la estación de servicio, se negaron a prestar declaraciones.

Voz oficial

La directora general de la Alcaldía de Píritu Rita Jiménez, al ser consultada respecto al problema, afirmó conocer de la situación y señaló que están trabajando en una solución. Aclaró que actualmente el vehículo recolector oficial se encuentra en mantenimiento técnico.

“Hemos detectado que el problema no radica únicamente en la frecuencia de recolección, sino en el incumplimiento de los horarios establecidos por parte de algunos sectores comerciales de la zona. Se han realizado investigaciones y encuestas donde, lamentablemente, impera el silencio ante el manejo irregular de desechos en horas no permitidas”. Declaró al referirse al origen del problema.

Jiménez prometió reforzar la fiscalización ambiental en el área e hizo un llamado de apoyo a los comerciantes y trabajadores de la zona.

Píritu / José Francisco Vásquez (Pasante)