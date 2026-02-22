Avanzan labores de rehabilitación en los centros educativos de la población de Macuro en Sucre

Los ministerios de Obras Públicas e Hidrocarburos, el Instituto de Servicios Públicos del estado Sucre (Inaservip) y el circuito comunal de Macuro, avanzaron en la rehabilitación del liceo Cruz Alejandro Quinal de esa población del municipio Valdez, con la impermeabilización del techo de algunas áreas, refacciones y saneamiento de paredes, vigas y columnas e instalación de una malla en la cerca perimetral de la cancha deportiva, entre otras obras.

Las obras, de acuerdo a una nota del MOP, beneficiará a un centenar de liceístas que estudian en la institución, así como al personal directivo, docente administrativo y obrero. La acción busca fortalecer los vértices de educación y salud en el estado Sucre.

Escuela

También en Macuro, continúan las labores de refacción de la Unidad Educativa Bolivariana María Magdalena Rodríguez, con tareas de arreglo de paredes, entre otras acciones a nivel de infraestructura. La obra beneficia a 266 estudiantes.

Sucre / Corresponsalía