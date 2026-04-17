Avanza plan de inmunización de mascotas en Nueva Esparta

La Misión Nevado continúa con la ejecución del Plan Nacional de Inmunización en el estado Nueva Esparta, enfocado en garantizar la atención de animales comunitarios y del hogar. Estas jornadas buscan acercar servicios veterinarios gratuitos a sectores que presentan dificultades para acceder a consultas privadas, asegurando la protección de las mascotas.

Durante el primer trimestre del año, se han contabilizado más de 3.200 jornadas de vacunación en la entidad. El objetivo principal es prevenir la propagación de enfermedades como el distemper, parvovirus, adenovirus y leptospirosis, además de aplicar la vacuna contra la rabia para resguardar la salud de los animales y la comunidad.

La labor de atención también incluye el control de la población de animales en situación de abandono, especialmente en zonas costeras y espacios públicos. Para ello, se mantienen activos operativos de esterilización masiva que permiten evitar la reproducción descontrolada de manadas de gatos y perros comunitarios.

Este despliegue cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por médicos veterinarios y especialistas legales. Estos últimos brindan asesoría en procesos de denuncias ante el Ministerio Público y trabajan en conjunto con salud ambiental para fortalecer el marco de protección animal en la región insular.

Las jornadas de atención veterinaria integral se mantienen de forma permanente en los once municipios de la región insular.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero