Autoridades sucrenses iniciaron campaña para demarcar rayados peatonales y promover su respeto

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), con apoyo de la Corporación de Infraestructura Vial del estado Sucre (Corpives) iniciaron en Carúpano, el plan nacional “Respeta tu rayado, no te rayes”.

Según la información aportada desde la dirección de Medios de la alcaldía del municipio Bermúdez, los objetivos concretos del plan son promover y reforzar la seguridad vial, proteger a la comunidad, y a los estudiantes, mediante la demarcación de pasos peatonales, en áreas escolares y fomentar una cultura de respeto a las normas de tránsito.

En los actuales momentos, el despliegue, con el respaldo de la gobernación, a través de Corpives, se mantiene en la urbanización Guayacán de Las Flores.

Necesario

Luis Hurtado, habitante del sector, calificó el plan como muy necesario, si se toma en cuenta que en la zona circulan estudiantes de dos liceos, dos escuelas y dos universidades.

Manuel Noriega, conductor que circulaba por la zona, aprovechó para instar a las autoridades a rehabilitar los rayados de otras zonas de la ciudad, donde desaparecieron completamente. “Son muy necesarios, y hay que fomentar el respeto por parte de peatones y de conductores”.

Sucre / Corresponsalía