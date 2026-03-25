Autoridades presentaron la programación religiosa de Semana Santa en el municipio Bolívar

La sede de la Diócesis de Barcelona, ubicada en la avenida Country Club, sirvió de espacio este miércoles 25 de marzo para que el obispo Jorge Aníbal Quintero Chacón, en compañía de otras autoridades religiosas y de la alcaldesa Sugey Herrera, presentaran la programación de Semana Santa que manejarán en el municipio Simón Bolívar, en el estado Anzoátegui.

Se conoció que la agenda comenzará este viernes 27 de marzo con el vía crucis en el Estadio Venezuela-Rafael "Maestro" Coa, a partir de las 4:00 pm.

Seguidamente, el sábado 28 iniciarán las actividades en la Catedral de Barcelona, el principal templo de la ciudad, con un concierto de música sacra a las 5:00 pm, con la participación del Sistema Nacional de Orquestas, Núcleo Barcelona.

Domingo de Ramos

Se espera que el domingo 29 se lleve a cabo la bendición de los ramos, en la plaza Bolívar de Barcelona, a las 8:00 am, para culminar con una procesión hasta la Catedral, donde se celebrará una misa.

Según Quintero Chacón, la Diócesis de Barcelona comprende 50 parroquias y desde cada una de ellas se ofrecerán momentos de oración y reflexión.

Será el martes 31 cuando se una todo el Clero Diocesano junto al Obispo para celebrar la Misa Crismal, que se llevará a cabo a las 10:00 am, en el Estadio Jesús Yendis de Tronconal III, también en la ciudad capital. Se espera la participación de unas 2 mil personas.

Apoyo

La alcaldesa Sugey Herrera destacó la participación que tendrá la alcaldía para acompañar a los feligreses del municipio y a los visitantes.

Señaló que preparan un despliegue de seguridad, especialmente en las áreas donde se encuentran las parroquias y principales vías, con cerca de 400 funcionarios policiales, de Protección Civil (PC) y Bomberos.

De igual manera, resaltó que se instalarán puntos de atención inmediata con médicos, paramédicos e hidratación en cada uno de los templos, para proteger a los feligreses ante la ola de calor.

Herrera dio a conocer que para la visita a los siete templos el Viernes Santo, los feligreses contarán con el apoyo de unidades que saldrán desde la Catedral de Barcelona a realizar el recorrido.

Barcelona / Elisa Gómez