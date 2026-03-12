Autoridades inauguraron la 21ª edición de la Filven en Barcelona 

Bajo el lema “Leer humaniza”, autoridades inauguraron este jueves la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven), capítulo Anzoátegui, la cual se realizará hasta el próximo sábado 14 de marzo, en diferentes espacios de la Plaza Libertadores de Barcelona.

El acto, que contó de manera inicial con una exhibición cultural a cargo de la Banda Marcial Gral. de División José Antonio Anzoátegui, estuvo encabezado por el presidente del Instituto de Cultura del estado Anzoátegui (Icanz) y Autoridad Única de Cultura en la entidad, Jesús Fermín; quién estuvo acompañado del escritor anzoatiguense homenajeado, Aquiles Silva.

"Estamos realmente de pláceme en este día, porque estamos en la apertura de la 21ª edición de la Filven, una política que se asume desde que nuestro comandante eterno Hugo Chávez Fría asume la presidencia de la República, donde la gestión cultural es impulsada y el libro no quedó atrás", fue parte de lo expresado por Fermín.

De acuerdo a Fermín, están desplegados en todos los municipios realizando actividades de lectura, exposiciones de libros, cuenta cuentos, entre otras cosas, como parte de esta feria, algo que consideran inédito en Anzoátegui.

"Muchas gracias a nuestro ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, a nuestro gobernador, que nosotros lo designamos como el gobernador de la cultura, porque le ha dado un impulso relevante acá en el estado de Anzoátegui y a todos los que de una manera u otra hacen posible este sueño, "Leer humaniza", resaltó Fermín.

Homenaje

Para el escritor anzoatiguense, Aquiles Silva, el homenaje que recibe "es un reconocimiento que se le hace al pueblo".

Destacó la oportunidad que tienen los escritores de estar en estas ferias, para tener contacto directo con la gente, algo que no ocurría en tiempos pasados.

"Puedo decir que es un homenaje al pueblo, porque básicamente la inspiración que me lleva a mí a producir literatura es la cotidianidad de un pueblo que crece, que lucha y labora", enfatizó Silva.

Además de Silva, la Filven este año le rinde homenaje a los escritores venezolanos: Judith Valencia, Esteban Emilio Mosonyi, Marc de Civrieux y Gonzalo Fragui.

La feria tendrá presentaciones y venta de libros, lectura de poemas, conversatorios, actividades infantiles y musicales.

Barcelona / Elisa Gómez