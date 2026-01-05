Autoridades garantizan seguridad al sector empresarial para que operen en Bermúdez

Las autoridades civiles y militares del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, garantizaron seguridad y llamaron al sector empresarial a trabajar de forma normal, tras los sucesos de este fin de semana en Caracas y en otros estados del país.

Gobierno y gremios se reunieron en un encuentro en la sede de la cámara edilicia en Carúpano, para discutir la situación actual y las pautas de acción para lograr cierta normalidad, en medio de la situación compleja que vive el país.

Julio Rodríguez, alcalde de Bermúdez, tras admitir que el principio de año siempre es lento en la zona, luego del asueto de navidad y fin de año, señaló que están dando garantías de seguridad a todos los comercios para que puedan seguir con sus actividades normales.

Pero también advirtió el mandatario local que actuarán con medidas legales ante la especulación y el acaparamiento. Sobre todo llamó la atención sobre los que tratan de aprovechar la situación, para comprar al mayor y revender.

Exhorto

De hecho, exhortó a los comerciantes a ejercer controles con la salida de productos de primera necesidad. También pidió a los comerciantes evitar caer en los sobre precios.

Durante la reunión en la Cámara Municipal de Bermúdez, en la cual estuvieron presentes los voceros de los cuerpos de seguridad y una nutrida representación de los gremios empresariales, Rodríguez puso a la disposición del comercio todos los recursos de seguridad para garantizar el ingreso de mercancía a la zona, que es punto de convergencia de nueve municipios de Sucre.

Anunció que, desde el momento 0 se activó el Órgano Municipal de Defensa Integral (Omdi) para garantizar, no solo la seguridad, sino todos los servicios esenciales.

Recalcó que el encuentro generó seguridad y paz y de allí, las garantías para que los comerciantes abran sus establecimientos y que la gente pueda ir segura a adquirir sus alimentos.

"Lo importante es que de aquí se ha generado seguridad y paz. Vamos a dar todas las garantías, primero para que abran".

Agregó que el pueblo quiere tranquilidad, y se la piensan dar con la activación de todos los protocolos de seguridad.

Apoyo

Valentino Alterio, presidente de Fedeindustria Sucre se sumó a las peticiones a los sectores económicosa empezar el año retomando sus actividades productivas cotidianas.

"Venezuela está amparada por sus instituciones que garantizan la paz y la tranquilidad para seguir adelante. Fedeindustria Sucre reitera su compromiso de continuar impulsando el desarrollo socioeconómico de nuestro amado estado de la mano de la gobernadora Jhoanna Carrillo y todo su equipo económico".

Tulio Otero, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Carúpano, en su intervención rechazó lo que considera un ultraje al país y deploró las muertes de militares y civiles, durante el bombardeo norteamericano, así como "el secuestro del presidente de la República".

Dijo que se presentó una situación condenable, "nunca vista en el derecho internacional" y expresó su respaldo a la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Apoyó las acciones locales para generar tranquilidad al pueblo del municipio Bermúdez, en el curso de una situación inédita. "Ratificamos el compromiso con los agremiados, así como con las autoridades civiles y militares".

Sucre/ Corresponsalía Carúpano