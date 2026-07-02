Autoridades de Bermúdez ponen en ejecución plan “Rescate y esperanza” para atender a desplazados

En el municipio Bermúdez del estado Sucre, se comenzó a ejecutar la operación “Rescate y esperanza”, para atender a los desplazados de las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

Orlando Suárez, coordinador de Somos Venezuela, informó que los viajeros son atendidos en la sede del 1X10, donde reciben atención médica, dotación de kits de alimentación y aseo personal, así como una caracterización que va a permitir control y seguimiento en sus zonas de alojamiento.

Suárez destacó que también se les presta un dispositivo de seguridad para trasladarlos a su sitio de residencia en el municipio.

Momento

La acción se ejecutó en la noche de este miércoles, cuando llegaron 42 personas procedentes de Caracas.

Otras 13 personas llegaron en el transcurso de la noche, luego de un transbordo en la población de Cariaco, para sumar 55 arribos.

En total, unas 129 llegaron al municipio. “Están siendo atendidas con este protocolo y a través de diversas instituciones sociales que se han vinculado para una atención directa en alimentación, salud, educación y en todas las áreas que evidencien la vulnerabilidad y la necesidad de estas familias que se encuentran ingresando a la ciudad de Carúpano”.

Apoyo

El gerente de Buscarúpano, Luis Rodríguez, informó que todas las operadoras locales están activadas para movilizar a los afectados por los terremotos.

Precisó, sobre todo para los que están en Caracas, que el traslado es gratis al estado Sucre y adicionalmente, están movilizando a rescatistas, médicos, paramédicos, bomberos, y todos los servicios de apoyo en la zona capital.

Anunció que para el sábado tienen previsto trasladar a 38 personas, incluidos 12 bomberos, procedentes de la segunda avanzada.

Sucre / Yumelys Díaz