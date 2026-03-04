Autoridades conmemoraron el 1er aniversario del Consejo de Economía Productiva del municipio Simón Bolívar

La alcaldesa Sugey Herrera, acompañada del gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, encabezó este miércoles la conmemoración del 1er aniversario del Consejo de Economía Productiva del municipio Simón Bolívar, en un acto que se llevó a cabo en la plaza Libertadores de Barcelona.

El encuentro, que contó con la presencia también del vicepresidente territorial de Fedeindustria, Sergio Pandozzi; el director estadal de Fedeindustria, Héctor Morales; así como de empresarios de la zona, fue propicio para la presentación de un balance de los logros obtenidos durante este tiempo y las proyecciones para este 2026.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, Herrera destacó el recuento de todas las actividades desarrolladas, las alianzas estratégicas, así como los procesos que se han afianzado como la exportación de café, sumando tres jornadas de este tipo.

Manifestó que la agenda de este 2026 estará asociada a seguir fortaleciendo la actividad económica, empresarial y comercial con una voluntad de trabajo de toda la institución pública nacional, estadal y municipal para todos los sectores económicos.

Marcano resaltó las variables, a través de las cuales se ha venido fortaleciendo esta labor, con la implementación de incentivos fiscales y la agilización de trámites, por ejemplo, con la creación de la taquilla única en el Servicio Autónomo Bolivariano de Administración Tributaria (Sabat), en Colinas del Neverí.

Decreto

Como parte de esta actividad, la mandataria municipal firmó el decreto 009/2026 para la creación de la nueva zona industrial Los Potocos, sumándose a Mesones y Los Montones como espacios productivos económicos.

Herrera señaló que es el sector que tiene mayor capacidad de extensión, con aproximadamente 11 millones de metros cuadrados, contando con una ocupación actual del 60%.

"Es decir, tenemos un 40% de capacidad para seguir incorporando empresas, ubicación estratégica cercana al polo de desarrollo petrolero y petroquímico. Sin duda, que es de gran potencialidad para todas las nuevas inversiones en el municipio de Simón Bolívar", enfatizó.

Herrera anunció que el 9 de marzo entrará en funcionamiento la aplicación Talentio para impulsar el empleo formal, puesto que la herramienta servirá para conectar a los trabajadores con empresas que requieran personal.

Barcelona / Elisa Gómez