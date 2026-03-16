Aumento de pasaje: usuarios rechazan que con dos viajes se gastan el pago de la pensión

La ciudad de Caracas y sus zonas adyacentes amanecieron este lunes 16 de marzo con restricciones de movilidad, debido a un paro de transporte que redujo drásticamente la afluencia de unidades. Esta medida, sumada al anuncio de un ajuste en el pasaje del servicio superficial y del Metro, tomó por sorpresa a miles de ciudadanos quienes reportaron esperas de hasta dos horas. Los usuarios manifestaron su rechazo a la nueva tarifa, pues el monto casi iguala al salario mínimo mensual (130 bolívares).

Desde el sábado 14 de marzo se conoció el incremento de la tarifa urbana, que pasó de 60 a 100 bolívares ($0,13 a $0,22), monto que comenzó a cobrarse de forma inmediata pese a la ausencia de la Gaceta Oficial. Por su parte, el sistema Metro y Metrobús aumentó a 80 bolívares ($0,17) desde este lunes; mientras que, en rutas suburbanas, la tarifa asciende a 120 o 150 bolívares.

«Un pasaje va a costar lo que yo gano en un mes de pensión», denunció una ciudadana en la parroquia La Vega, al oeste de Caracas, quien intentaba sin éxito trasladarse hacia San Martín.

Pocas unidades de transporte circulaban este lunes en Caracas | Foto: El Pitazo

El caraqueño Mijael Igler señaló que aumentar el pasaje sin ajustar los salarios genera un «descontrol del presupuesto» personal y criticó la falta de supervisión cuando se aplican ajustes en las tarifas. «No se puede aumentar un pasaje si los salarios siguen siendo lo mismo, porque entonces hay un descontrol del presupuesto que tiene cada persona», señaló a El Pitazo.

Eliana Ponce de León, quien viajó a Caracas desde La Victoria, estado Aragua, expresó la angustia de muchos ciudadanos: «Nadie quita que los transportistas se les aumente su pasaje, pero, ¿qué pasa con el salario nuestro? ¿Qué pasa con lo que nosotros ganamos? ¿Alcanzará para eso? Ahí está la incógnita. Entonces tiene que haber una equivalencia», pidió.

La ciudadanía en Maturín está en contra del incremento de las tarifas | Foto: El Pitazo

En Maturín, estado Monagas, la ciudadanía también rechazó el ajuste de las tarifas. La pensionada María Pérez, de 65 años, expresó su malestar por este incremento. «Todavía nos están pagando una pensión de 130 bolívares, el mismo monto que hace cuatro años y ahora aumentan el pasaje. Yo vivo en Alto Paramaconi y debo gastar más de 200 bolívares para venir al centro, no es justo», señaló.

A su lado, una mujer de 36 años con sus cuatro hijos que esperaba abordar un autobús también expresó su contrariedad. Aunque reconoció que es necesario fijar tarifas para que los transportistas puedan hacerle mantenimiento a sus unidades, Raquel Lezama consideró que sin haber un ajuste salarial digno no es posible cubrir los gastos de transporte.

«Aumentan ese pasaje sin gaceta, yo tengo tres hijos a los que debo llevar a la escuela. Vivo en Costo Arriba (a las afueras de Maturín) y debo gastar 840 bolívares diarios porque me cobran la tarifa full por cada uno de ellos. Si van a ajustar deben esperar a que se defina cuál será el aumento salarial, que muchos hablan lo harán el 1 de mayo», dijo desde la avenida Juncal.

Una trabajadora pública del estado Monagas, que por temor a represalias en su puesto de trabajo prefirió resguardar su identidad, manifestó que para ella no solo son 100 bolívares. Vive en la parroquia La Cruz, en el oeste de la ciudad, por lo que muchas veces debe tomar un vehículo cinco puestos para llegar temprano a su puesto de trabajo. Esas unidades, la mayoría piratas, cobra a discreción del conductor. Son precios que van desde los 200 hasta los 300 bolívares, el doble o triple de la tarifa oficial.

«Esos 100 bolívares de los que hablan es solo para el centro, los que vivimos en La Cruz o en la Zona Industrial debemos pagar más. Tengo una hija en la universidad a la que debo darle para el pasaje y en los carritos no le aceptan la tarifa estudiantil. ¿Sin aumento de salario cómo es posible que aprueben un ajuste?», se preguntó.

Ciudadanos abordan unidades en Plaza Venezuela | Foto: El Pitazo

Paro de transporte se cumplió a medias

Este lunes, en Caracas se observó a tempranas horas de la mañana una escasa presencia de unidades de transporte público en las principales arterias viales. En La Vega fueron activadas unidades de cuerpos policiales para trasladar a los ciudadanos. Al paro de transporte se sumó el colapso en el Metro de Caracas, donde ciudadanos reportaron fuerte retraso. Alrededor de las 9:00 am el equipo de El Pitazo pudo constatar que la situación se había normalizado en el sistema de transporte subterráneo.

En el terminal de Plaza Venezuela, el personal aseguró que, aunque no había rutas oficialmente suspendidas, la disponibilidad de unidades era significativamente menor. La situación fue más crítica en Chacaíto, específicamente en las paradas hacia Las Mercedes, el CCCT y El Cafetal, donde la ausencia total de transporte público obligó a los usuarios a recurrir a servicios de aplicaciones móviles.

Para intentar mitigar el impacto del paro, en sectores como El Valle y Plaza Venezuela se observó el uso de las llamadas «perreras» identificadas con el nombre de la Alcaldía de Caracas para el traslado de pasajeros. Asimismo, se reportó que, ante la contingencia, las autoridades habilitaron autobuses desde zonas como El Valle y Coche hasta el centro de la ciudad ante la contingencia. Hacia el mediodía las unidades de transporte comenzaron a retomar sus labores.

La ruta Chacaíto-Baruta trabajó con menos unidades, pero el pasaje se mantuvo este lunes en 90 bolívares, aunque los colectores anunciaron que el martes 17 de marzo la tarifa subirá a 150 bolívares.

Alcaldía de Caracas habilitó las llamadas «perreras» para trasladar a ciudadanos | Foto: El Pitazo

Impacto en las regiones

Los efectos del paro y los ajustes de tarifas se extendieron a las zonas periféricas de Caracas y otras ciudades del país. En el estado Vargas:, la ruta Caracas – La Guaira comenzó a operar al mediodía, pero cobrando una tarifa de 450 bolívares o un dólar. Hasta la semana pasada el pasaje era de 230 bolívares. Los usuarios manifestaron sus quejas, viéndose forzados a pagar para no quedar varados en Catia, al oeste de Caracas. En las diferentes rutas del estado Vargas, el paro se cumplió a medias; se reportaron muchas personas en las paradas y los transportistas operativos cobraron 100 bolívares.

Por su parte, las subregiones del estado Miranda iniciaron la semana sin aplicar aumento en el pasaje urbano y, además, sin sumarse al paro anunciado por algunos sectores del transporte. En los Valles del Tuy, Altos Mirandinos y Barlovento los conductores trabajaron con normalidad este lunes, manteniendo las tarifas vigentes mientras esperan lineamientos oficiales.

Metro Los Teques en la mañana de este lunes 16 de marzo | Foto: El Pitazo

Un vocero del transporte en los Valles del Tuy explicó a El Pitazo que la aplicación del nuevo monto dependerá de la reunión con el Órgano Superior de Transporte de la subregión prevista para hoy. «Estamos a la espera de este encuentro para que se aprueben aquí los 100 bolívares que dio el ministro. Posiblemente empecemos a cobrarlos este miércoles, dependiendo de lo que se decida», señaló.

Afirmó que, hasta que no exista una autorización formal, las líneas mantendrán el pasaje actual. El representante también destacó que el ajuste es necesario para cubrir los costos operativos, aunque reconoce que la situación económica de los usuarios también es un factor sensible.

«Nosotros queremos trabajar, pero el precio de los repuestos e insumos para mantenimiento de los vehículos nos está golpeando. Si no se revisa la tarifa, se nos hace cuesta arriba mantener las unidades en la calle», añadió el vocero.

En Monagas, la autoridad única de transporte, Alberto Rodríguez, admitió que los transportistas pedían un incremento a 120 bolívares, pero que el Ministerio de Transporte solo aprobó a 100 bolívares. En declaraciones a medios locales aseguró que en la entidad oriental no se plegaron al paro.

«El sector transporte laboró con toda normalidad hoy. Desde muy tempranas horas salieron a cumplir con su jornada diaria. Nos reunimos con los transportistas para informarle de las políticas nacionales, se le explicó que se activaron seis mesas de trabajo con el gobierno nacional la semana pasada».

Transportistas denuncian incapacidad operativa

Yelmira Jiménez, presidenta de la Asociación de Conductores «La Voluntad de Gandhi», explicó que el paro y el rayado de unidades de este lunes 16 son acciones de protesta ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Transporte. Según Jiménez, hace 15 días se les ofreció una tarifa de 120 bolívares, pero al no publicarse en Gaceta, se genera un conflicto directo entre el transportista y el usuario.

Representantes del sector transporte se trasladaron hasta la sede del Ministerio de Transporte | Foto: cortesía

La vocera denunció que solo el 60 % o 70 % de la flota nacional está operativa debido a los altos costos de mantenimiento (cauchos, baterías, aceites) que deben pagarse a la tasa del día en la moneda de mayor valor (el euro). Además, exigió la devolución de unidades retenidas desde hace dos años y propuso la creación de un bono de transporte de 30 dólares mensuales para que los usuarios puedan costear el servicio sin que el ajuste golpee tan severamente sus bolsillos.

El sector reitera su petición de anclar el monto del pasaje al valor del dólar, tal como ocurre con el resto de los servicios e insumos en el país. Aseguran que, mientras no se establezca una mesa de diálogo directa con el Ministro de Transporte para formalizar estos acuerdos y resolver el tema del combustible, el sector evaluará mantener las medidas de presión en los próximos días.

Mientras no se establezca una mesa de diálogo directa con el Ministro de Transporte para formalizar estos acuerdos, el gremio evaluará la posibilidad de mantener el paro en los próximos días.

Un bono de transporte proponen en Bolívar

Ante la expectativa por el ajuste en el precio del pasaje del transporte público, Asociaciones de transporte consultadas por El Pitazo indicaron que propusieron la entrega de un bono que permita a los ciudadanos cubrir el costo del pasaje en las rutas urbanas y suburbanas. Señalaron que es una propuesta del gremio a nivel nacional y está respaldada por los choferes del sur del país.

“Es bueno decirle a la comunidad que las pocas unidades que hay en la calle es por el esfuerzo de cada chofer. Hemos hecho la solicitud de que haya un bono de transporte directamente al usuario para que puedan pagar su pasaje con el aumento. Esa sería la mayor diligencia que podría hacer el gobierno. Eso ayudaría a todos, pero sobre todo al estudiante y al adulto mayor”, dijo Fabiola Medina, representante de una línea de transporte de Puerto Ordaz.

Los profesionales del volante señalaron que esperan un incremento razonable, aunque aclararon que cualquier ajuste se queda corto hasta tanto no se estabilice la economía, el precio del dólar y los ciudadanos tengan mayor poder adquisitivo.

Los choferes consultados, quienes prefirieron no mencionar sus nombres para no ser excluidos del subsidio de combustible, dijeron que el costo de los repuestos, mantenimiento de los autobuses, las restricciones en el abastecimiento de gasolina y gasoil y hasta el mal estado de las carreteras son factores que influyen en la crisis que vive el sector transporte.

En contraste, los usuarios se quejaron del servicio y dijeron que en algunas rutas o después de las 6:00 p.m pagan un monto por encima del establecido.

“El transporte está en pésimas condiciones y hoy en la mañana casi no hay unidades, cómo es posible que las autoridades municipales no tomen en cuenta esta situación. Actualmente están cobrando 80 bolívares el pasaje y nosotros, los ciudadanos de a pie, no tenemos cómo pagar eso”, dijo José Gregorio Vásquez, un usuario del transporte público.

Caracas / El Pitazo