viernes
, 12 de junio de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Ateneo Luis Mariano Rivera realizó su primer Viernes Musical con una velada de salsa y merengue

junio 12, 2026
La salsa y el merengue en las voces de cantantes carupaneros abrieron este primer Viernes Musical / Foto: Cortesía Otto Irazábal

La salsa y el merengue se apoderaron del pórtico del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, en el estado Sucre, en una especial y movida velada matutina, el primer “Viernes Musical”, que busca convertirse en un polo de atracción, por lo menos, dos viernes de cada mes con distintos géneros musicales, organizado por la institución cultural.

Beatriz Farías, comisionada de Cultura y Turismo del ente, señaló que arrancaron este 12 de junio con la salsa y el merengue, pero que aspiran dar cabida al bolero, a la balada, a la música llanera y todos los estilos y tendencias de música y atraer a los carupaneros a vivir un momento de alegría y diversión cada viernes.

En el arranque se presentaron Jennifer Marín, Matty Salinas y su show, Orlan Rivas, Eleazar Rodríguez, Pablo Guerra, Alberto Vargas, entre otros.

Invitó a quienes quieran sumarse a la iniciativa y aportar, no sólo en actuaciones, sino pasar un rato diferente, a que se acerquen a los Viernes Musicales del ateneo.

Sucre / Yumelys Díaz

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