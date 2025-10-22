Asociación de Jubilados en Acción de Anzoátegui trabaja para poder formalizar las peticiones gubernamentales

Los representantes de la Asociación de Jubilados en Acción del estado Anzoátegui trabajan para legalizar la nueva junta directiva que regirá el periodo 2025-2028, para con ello poder, entre otras cosas, formalizar las peticiones gubernamentales.

Al menos así lo dio a conocer este miércoles el presidente de la organización, Gustavo Tovar, quien aseguró que esta fue una de las sugerencias que realizó el ejecutivo estadal, cuando entregaron un documento para solicitar mejores condiciones laborales.

"Así como nosotros estamos esforzándonos para hacer todo esto y cumplir con la respuesta al oficio, también tienen que cumplirnos a nosotros, porque los empleados y jubilados estamos en una situación donde el salario no nos alcanza para nada, ni para la alimentación", expresó.

Según Tovar, en una reunión ampliada que se realizó este martes en la casa sindical de Barcelona, se presentaron los libros firmados y sellados por el Registro Principal del municipio Simón Bolívar, como parte de los avances del proceso.

Así como también, manifestó que se acordó llevar a cabo un curso de oratoria del movimiento gremial a finales de octubre, por lo cual extendió la invitación a todos los afiliados.

Barcelona / Elisa Gómez