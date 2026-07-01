Asciende a 2.295 el número de fallecidos por terremotos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció este miércoles un nuevo balance sobre las consecuencias de los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado miércoles, informando que la cifra de fallecidos ascendió a 2.295 personas.

Durante su declaración, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), indicó que el número de heridos aumentó a 11.267, mientras que la cantidad de personas damnificadas se ubica en 12.841, para las cuales se crearán campamentos temporales.

Asimismo, señaló que los equipos de búsqueda y rescate han logrado salvar a 6.461 personas.

Rodríguez sostuvo que las labores de búsqueda y rescate continúan, aunque el número de sobrevivientes localizados ha disminuido considerablemente con el paso de los días.

Sobre las réplicas, dijo que se han contabilizado al menos 782. "Es importante informarle a toda la población que hoy tenemos menor frecuencia en la aparición de réplicas y el rango de magnitud también ha disminuido”, añadió.

Caracas / Redacción web