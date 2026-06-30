Asciende a 1.943 la cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela

El balance de víctimas por el doble terremoto que sacudió la zona norte de Venezuela el pasado miércoles aumentó a 1.943 muertos y 10.571 heridos, según el informe oficial que presentó este 7 el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

A través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el funcionario detalló el impacto del desastre natural y precisó que las autoridades contabilizan un total de 689 réplicas hasta la fecha.

Rodríguez destacó que desde el pasado 28 de junio el número de sismos secundarios, así como sus magnitudes, muestran una tendencia a la baja.

A pesar de esta disminución en la actividad sísmica —con un registro específico de 86 réplicas durante esa jornada y fluctuaciones menores los días 29 y 30—, el parlamentario advirtió que el peligro se mantiene latente.

"Eso no quiere decir que se ha disipado el riesgo. En el momento que desaparezca la amenaza, lo haremos saber", subrayó el representante de la Asamblea, quien instó a la población a mantener la cautela ante la emergencia vial y estructural de la región. Las autoridades mantienen el monitoreo en las zonas afectadas.

Caracas / Redacción web