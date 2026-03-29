Arzobispo pide por reconciliación, perdón y paz en Venezuela durante el Domingo de Ramos

El Arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, pidió este domingo por la reconciliación, el perdón y la paz en Venezuela, durante la misa de Domingo de Ramos que dirigió en la Catedral de Caracas ante cientos de feligreses.

"Que seamos capaces también de transitar en Venezuela en un camino de reconciliación, de perdón, de paz", dijo el sacerdote durante la ceremonia.

Biord también elevó oraciones para "saber acompañar" a la población venezolana "como lo hizo Jesús a los que sufren, a los enfermos, a los que están débiles, a los ancianos que han quedado solos, a los que están privados de la libertad".

Decenas de feligreses se congregaron desde temprano en la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas, donde la tradición religiosa se inició con un acto público en el que Biord lideró la bendición de los ramos que se distribuyen durante la misa.

Desde allí, alzando las palmas, los creyentes hicieron una procesión dirigida por el arzobispo con destino a la Catedral, donde se cumplió el oficio religioso.

Asimismo, cientos de feligreses se congregaron desde temprano en las afueras de la Basílica de Santa Teresa, a un par de kilómetros de la Catedral, donde también se oficiaron misas para distribuir la palma bendita.

La Basílica de Santa Teresa es uno de los principales templos católicos de Caracas, especialmente visitado durante la Semana Santa, porque allí se encuentra la imagen del Nazareno de San Pablo, tradicionalmente honrado por los caraqueños durante el Miércoles Santo.

El sábado, entre 700 y 800 'palmeros' bajaron del principal cerro de Caracas, llamado Waraira Repano y conocido como Ávila, cargando en sus hombros cientos de palmas amarradas para su entrega en iglesias durante el Domingo de Ramos de la Semana Santa, siguiendo una tradición iniciada en el siglo XVIII.

Con la misa del Domingo de Ramos se inicia oficialmente la Semana Santa, que en Venezuela será un asueto no laborable para el sector educativo y los ministerios, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretara asueto desde el próximo lunes hasta el viernes en el marco de un plan de "ahorro de energía".

Esta decisión se anunció luego de que en las últimas semanas se reportaran fallas de electricidad en varios estados del país.

Caracas / EFE