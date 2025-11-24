Artista plástico Neulis Bonillo inauguró en el Ateneo de Carúpano la exposición “Solo dibujos”

El artista plástico Neulis Bonillo inauguró este viernes 21 de noviembre, en la sala de usos múltiples del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, en el estado Sucre, la exposición “Sólo dibujos”.

Se trata de una muestra de 200 trabajos grafoplásticos, que recorren un espacio de unos 50 años en la vida del artista.

Las obras, que abarcan temáticas diversas, representan paisajes, pero también la figura de la mujer, a la cual es muy aficionado el pintor desde su estilo hiperrealista.

Bonillo señaló que el dibujo fue un ejercicio autodidacta, en el cual se valió de materiales de aprovechamiento, con múltiples inspiraciones. “Arte es arte, esté como esté”.

Dio cuenta de 200 muestras, que incluyen diseños de bordados, dibujos mecánicos, entre otros. “Quería compartir y mandar un mensaje: lo que se puede hacer con lo mínimo”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano