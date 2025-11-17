Artista plástico carupanero Rafael D´Armas participa en el Salón Arturo Michelena con un autorretrato

El arquitecto y artista plástico de Carúpano, en el estado Sucre, Rafael D´Armas, participa este año en el Salón Arturo Michelena en Valencia, estado Carabobo, con una obra de formato alargado que califica como “resiliente”, al estar elaborada sobre papel bond y pegada sobre tela.

“Se trata de un baño, con la familia animal nuestra, los que han sido los nuestros. La obra se llama Amor del bueno, que es el incondicional que nos brindan nuestros animales, que son parte de nuestra familia”.

Explica que en la parte superior están retratados los que ya no están físicamente y cerca de él están los actuales, mientras que en la parte inferior los que vendrán. “Es un autorretrato, en una playa pariana, porque yo rindo culto a Paria”.

D´Armas participó el año pasado en el salón 66 con una obra llamada Paria profunda, y de unos 900 aspirantes, quedó en la selección final de unos 50 artistas. “Este año quise hacerlo sensibilizado con una pérdida reciente, sobre la playa, en el mar”.

Representación

Este año el número de participantes se amplió a mil, y la selección a unos 350. Por Sucre están compitiendo cinco artistas: el escultor Felipe Cabrera y los pintores Marta Flores, Irán Caro, José Marcano y el propio D´Armas.

Señaló que el Salón Arturo Michelena es hoy por hoy el más importante del país y significa mucho para los artistas. “En momentos como este, cuando un sector del mundo, del planeta, está tratando de destruir el humanismo, este tipo de encuentro, de interacción es muy importante para proteger el humanismo, proteger el arte, las manifestaciones y necesidades espirituales del ser humano”.

Cree que ante la amenaza que hay para la sobrevivencia de la especie humana, este tipo de eventos está llamado a proteger la creación.

Sucre / Corresponsalía Carúpano