Arriban 333 turistas polacos a Margarita en la reactivación de vuelos chárter

El estado Nueva Esparta recibió la reactivación de los vuelos tipo chárter, operados por la aerolínea World2Fly, con la llegada de 333 turistas polacos a la isla de Margarita.

La ministra de Turismo, Daniela Cabello, expresó desde el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño, en El Yaque, municipio Díaz, su satisfacción por la reactivación de esta operación.

"Estamos muy contentos y es una felicidad muy profunda recibir a los extranjeros que pisan hoy el suelo margariteño".

Asimismo, detalló que los visitantes conocerán otros puntos del país como Sucre, Anzoátegui, Zulia, Canaima, el Delta del Orinoco y el archipiélago Los Roques.

La programación contempla 21 vuelos hasta el mes de marzo, con una proyección de movilizar a unas 7 mil 500 personas desde Polonia hacia Venezuela.

Destino atractivo

Las autoridades destacaron que esta alianza fortalece la conectividad internacional y consolida la posición del país como un destino atractivo en el Caribe.

La agenda turística también incluirá la llegada de un vuelo de la aerolínea Copa, a partir del 24 de noviembre, con tres frecuencias semanales. Este enlace aéreo desde Panamá funcionará como un punto de conexión clave para atraer a vacacionistas de toda la región latinoamericana hacia el territorio nacional.

El plan de expansión continuará en los próximos meses con la incorporación de nuevas operaciones desde Argentina en enero y Portugal a mediados de 2027.

La autoridad turística aseguró que en tres años, la operación polaca ha generado al país ingresos por el orden de los 15 millones 137 mil dólares.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero