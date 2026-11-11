Caribes sumó cuatro refuerzos de lujo en la LVBP

Caribes de Anzoátegui sumó cuatro refuerzos de lujo de cara a la quinta semana de acción de la temporada 2026/2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Se trata de los grandeligas Orlando Arcia, José Fernández, Yilber Díaz y el lanzador dominicano Pedro Payano.

Arcia y Fernández, quienes vieron acción en Las Mayores con Mellizos de Minnesota y Cascabeles de Arizona, respectivamente, llegan para subirle el nivel a un infield que ha mostrado solvencia, pero que se robustece con su presencia en un tramo en el que el torneo aumenta en dificultad. Eso sin contar el aporte que pueden tener con el madero.

De igual manera Díaz, quien pertenece a Tigres de Detroit, le dará un salto de calidad a un bullpen que en los últimos compromisos comenzó a mostrar signos de cansancio. Junto al dominicano Payano, también con experiencia en el mejor béisbol del mundo, llegan con la misión de aportar jerarquía a un cuerpo de relevistas lleno de jóvenes.

Profundidad

La profundidad ha sido una de las claves para Caribes, que marcha líder del campeonato con 15 victorias y seis derrotas. Con frecuencia se ha visto que en los triunfos los bateadores rotan el protagonismo y eso le ha permitido al mánager Asdrúbal Cabrera ir moviendo sus piezas para tener a la mayoría en acción.

Con las adiciones de Orlando Arcia y José Férnandez, sumado a que ya la liga comienza a entrar en calor, probablemente los cambios dejen de ser tan frecuentes. Al menos en el papel, el primero es el dueño del campocorto y el segundo de la tercera base, pese a que en la antesala Leonel Valera ha estado solvente y rendidor con el madero.

En cuanto a Yilber Díaz y Pedro Payano, el panorama luce menos complejo ya que hay brazos jóvenes que vienen haciendo una buena labor, pero a medida que el resto de los equipos añadan piezas de peso a su alineación, los aborígenes necesitan serpentineros con experiencia para tener mayor chance de ganar.

De acuerdo a lo informado por el equipo aborigen, existe una alta probabilidad de que todos estén disponibles desde el próximo jueves 12 de noviembre, cuando La Tribu arranque una serie de dos desafíos ante Tigres de Aragua en el estadio Alfonso “chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo