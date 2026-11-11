Concertación Ciudadana anuncia visita de Pérez Vivas y llama a declarar vacante presidencial

En rueda de prensa realizada este martes, 10 de septiembre, en la Casa Sindical, en Barcelona, miembros del equipo regional del movimiento político Concertación Ciudadana anunciaron que el dirigente nacional César Pérez Vivas visitará el estado Anzoátegui el próximo 18 de noviembre.

Norma Bastardo, coordinadora estadal de esta organización, precisó que Pérez Vivas participará en un encuentro que se desarrollará en el auditorio de la Federación de Trabajadores (Fetranzoátegui) a partir de las 10:00 am.

"Todos se encuentran invitados para este gran acto, donde estarán las diferentes toldas y corrientes políticas del estado. Igualmente se les extiende la invitación a los sindicatos, sociedad civil y todas aquellas personas que estén en función de la democracia en Anzoátegui y en Venezuela. Eso es lo que corresponde en este periodo de transición que se ha fijado con varias etapas. Recibiremos a nuestro líder, un hombre que ha luchado por restablecer la democracia en nuestro país", acotó.

Aunado a eso, Bastardo aprovechó la oportunidad para exigir a las instituciones del Estado que declaren la vacante presidencial y fijen una fecha para las elecciones.

"Los equipos de los diferentes sectores de la sociedad civil apoyan ese requerimiento que no es solamente de Concertación, es el grito, el clamor de todo un pueblo: ¡Elecciones presidenciales! Queremos elecciones para que pueda existir un mejor vivir para las personas, porque nosotros sabemos cuál es la situación de cada uno de nosotros, cuál es la situación que estamos viviendo", aseguró.

Para la dirigente, una vez se renueve el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se deben fijar los comicios presidenciales para 2027.

Bastardo reafirmó también que el movimiento político que representa sigue llamando a la unidad del país y mostró una vez más su respaldo a la líder opositora María Corina Machado.

Pasado

En su derecho de palabra, el coordinador municipal del movimiento en Barcelona, Alejandro Zacarías, hizo énfasis en que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, "representa el pasado".

"Hoy se quieren lavar la cara pretendiendo que el venezolano tiene memoria corta, cuando ellos son partícipes de los 28 años de destrucción que ha sufrido nuestro hermoso país Venezuela, el cual tiene amplias capacidades y potencialidades de crecimiento, pero hoy vemos una realidad en la que en muchos sectores se nos va la luz, se nos va el agua", apuntó.

A juicio del dirigente, la única manera de lograr un cambio en el territorio nacional es a través de elecciones presidenciales y el respaldo al proyecto político de María Corina Machado.

"La Concertación Ciudadana de Barcelona y del estado Anzoátegui saldrá a la calle a levantar la esperanza, el espíritu de lucha de todos los venezolanos para que este país cambie y se convierta en una gran nación. Podemos tener diferencias, compañeros, pero aquí lo que prevalece es la unidad y el interés nacional, más allá de los intereses personales", finalizó.

Mientras tanto, el secretario regional juvenil de Concertación Ciudadana, Hasio Tularén, invitó a los jóvenes a ser promotores del cambio en el país.

"¡Ya no más jóvenes que se vayan lejos del país y crezcan sin su padre y sin su madre! ¡Ya no más vivir en una penumbra, ya no más un corte, un racionamiento de luz, el cual como jóvenes y como adultos nos mata física y mentalmente! Desde aquí exigimos libertad para todos los presos políticos, para todos los que aún se encuentran y se quedan sin libertad. Exigimos que cada joven tenga el derecho, el valor y la voluntad de representar a Venezuela como es debido; de representar a la libertad y a la democracia", concluyó.

Barcelona / Jesús Bermúdez